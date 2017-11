A sociedade cobra de seus representantes políticos postura e atitude. Por isso quando sete vereadores de Florianópolis decidem se abster de uma votação relevante a reação geral é de indignação. Afrânio Boppré e Marquito do PSOL, Lino Péres (PT), Vanderlei Farias (PDT), Dalmo Menezes e Erádio Gonçalves do PSD escolheram não ter opinião sobre o projeto de lei do vereador Bruno Souza (PSB) que impedia servidores públicos da cidade terem o privilégio dos pontos facultativos que esticam os já numerosos feriados que temos no país. A analogia que se faz é com os próprios eleitores que decidem anular ou votar em branco, permitem que os outros decidam seu futuro e depois correm para as redes sociais para reclamar de qualquer serviço público que não funciona.

Em época de eleição, esses sete senhores irão até aos cidadãos pedir voto e dizer que é preciso escolher alguém para que o estado de coisas mude.

A MELHOR RODADA

Novamente o melhor do campeonato brasileiro com o campeão praticamente definido no primeiro turno será a última rodada, com a briga para não cair. Melhor jogo será Santos x Avaí, que já ganhou a simpatia do Brasil pelos seus últimos jogos, mostrando ser um time de guerreiros, que vem se superando na reta final com talento e dignidade. Contamos contigo em nome do Estado, viu Chapecoense.

ÁRVORE DO BEM

Fim de ano e solidariedade marcam a ação beneficente que já é tradicional em Santa Catarina. Neste ano, a Berlanda é a patrocinadora master da Árvore do Bem, iniciativa do Grupo NSC de Comunicação que arrecadará presentes para instituições catarinenses. Todas as 185 lojas da maior rede de móveis e eletroportáteis se transformarão em postos de arrecadação da campanha, que culminará às vésperas do Natal.

ENTENDA COMO QUISER

Alessandra Ambrósio e Candice Swanepoel contam que agora casariam com Neymar Jr.

VERÃO CHEGANDO!

Nomes como Wesley Safadão, Anitta, Jorge Ben Jor, Jorge & Mateus, Alok, Robin Schulz, Steve Angelo e Bob Sinclar são alguns dos confirmados para animar as festas do P12, em Jurerê Internacional, na temporada. Serão mais de 20 atrações, nacionais e internacionais, com largada em 28 de dezembro. E salve-se quem puder.

