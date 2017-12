Heloísa Cardoso, Manuela Balarotti e Luana Dalle esperando o verão nos embalos de sábado à noite no Second.

Heloísa Cardoso, Manuela Balarotti e Luana Dalle. Foto: Larissa Trentini / Divulgação





Marquinhos Goulart e o filho Thel Lucas, que mora no Rio com a mãe, Ana Bez, não escondem o sorriso pelo reencontro em Floripa.

Marquinhos Goulart e o filho Thel Lucas. Foto: Vivi Rebelo / Divulgação





Manezinho liso Sérgio Costa, o Gibão, cunhado do Ronaldinho Gaúcho, jantando com o zagueiro Thiago Silva em Paris anteontem antes de ir para Madrid, onde ontem à noite comandou o Baile do Gibão na boate Black House.

Thiago Silva e Sérgio Costa, o Gibão. Foto: Pierre Santos / Divulgação





O boa praça Mano e seus dois amores: a filha e a esposa.

Mano, a filha e a esposa. Foto: Vivi Rebelo / Divulgação





