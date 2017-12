Mais uma vez, como ocorre todos os anos, os pais são submetidos a sacrifícios desnecessários para matricular os filhos nas escolas públicas localizadas mais próximas às suas residências. Acampam, literalmente, nas filas, pois, a ordem de chegada, o mais burro de todas as formas de selecionar alguém, é determinante para a garantia da vaga.

Chique!

Advogado Claudio Gastão Filho chamou a atenção no final de semana ao descer do seu helicóptero e entrar na Ferrari vermelha seguindo para seu apartamento no La Perle.

Moda

Três sócios e um propósito fashion: unir os conhecimentos e experiências em design, moda e comportamento num escritório contemporâneo, de consultoria para empresas e pessoas. Black Office é uma idealização de Ana Patrícia, André Francisco Dalségio e Cris de Lucca – os três entre os principais nomes da moda em Santa Catarina. Estrategicamente posicionado em Brusque, o Black Office inaugurou na quinta-feira, 30, com uma lista de convidados estrelada pelos principais industriais têxteis da cidade, hypados e descolados da região.

Boa

Mais de 150 crianças já estão com os presentes de Natal garantidos, já que os servidores da Assembleia Legislativa se engajaram mais uma vez na campanha Papai Noel dos Correios e adotaram cartinhas escritas por crianças em situação de vulnerabilidade social em Santa Catarina. Essa ação já virou tradição na Casa.

Sugestão

“Gastar R$ 330 mil em escavações num espaço de 100 metros onde se pretende construir uma pequena praça na Beira-Mar Norte é conversa de consultoria antropológica. Vão para o Cairo.” A sugestão é do presidente da Embratur Vinicius Lummertz.

