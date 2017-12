Foi sepultado no último sábado aos 91 anos, o advogado mais velho de Santa Catarina, dr. Hylton Gouvea Lins, marido da brilhante professora – e tive o prazer de ser seu aluno no IEE – Isabel Lins e pai do Omar e da Julia. Trabalhou até os últimos dias. Pessoa de índole correta e muito ético, a família aproveita para agradecer a todos que de uma forma ou outra prestaram suas condolências.

