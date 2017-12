O valor requisitado pelo deputado Espiridião Amin (PP), R$ 200 mil, está destacado caso se consiga iniciar a construção da praça do Forte São Luís, na área do Exército, em frente ao Beiramar Shopping, em Floripa, até o fim de 2017, onde já estamos.

Acontece que nem eu e nem o papa Francisco acreditamos que ela seja iniciada ainda este ano. Será então necessário que o deputado catarinense reapresente a emenda ao orçamento da União de 2018 que, diga-se de passagem, é ano eleitoral e por isso repleto de restrições para emendas e obras públicas. Se a emenda for reapresentada e aceita para o próximo ano é importante saber de que forma ela pode ser utilizada, pois se não cobrir os custos dos estudos arqueológicos, de R$ 330 mil, teremos novo impasse.

O valor destinado pelo vereador Afrânio Boppré (PSOL), R$ 100 mil, se desconhece a origem, mas se observa certa dificuldade, já que as emendas dele já estão comprometidas com o sul da Ilha em 2018 e com o Maciço do Morro da Cruz em 2019. Ao se observar o vídeo veiculado por ele na sua rede social defendendo a escavação do local para ver o que tem embaixo, não há qualquer menção à suposta emenda .

Ou seja, a futura praça, como todo o país, parou nas mãos dos políticos.

Para os seus

Senador Romero Jucá, que passou por constrangimento essa semana ao ser hostilizado por uma moça de Blumenau num voo de Brasília para São Paulo, sabe cuidar do seu curral. Apresentou proposta de emenda constitucional que acaba de ser aprovada na Câmara dos Deputados para que servidores de Roraima e Amapá, que entraram nos serviços dos ex-territórios entre 1988 e 1993, passem a ser servidores da União. Isso significa que o serviço público federal ganha, de uma vez só, 18 mil novos servidores.

Para um país que tem um rombo anual de R$ 170 bilhões...



Encontro nacional

Os principais tenistas brasileiros aterrizarão em Floripa para participar do Encontro Nacional de Tênis, que irá discutir a parte técnica do esporte e o futuro da modalidade no Brasil. Os mineiros Marcelo Melo, que hoje é o duplista número 1 do mundo, e Bruno Soares, que é o 10o no ranking mundial de duplas, a paulista Beatriz Haddad Maia, top 71 do mundo de simples, e o catarinense de Tijucas Ymanitu Silva, número 9 do mundo de tênis em cadeira de rodas, são alguns dos atletas que serão recepcionados pelo presidente Rafael Westrupp, ao longo da semana, na sede da Confederação Brasileira de Tênis, na Beira-Mar Norte.



Década milionária

Em 2003, o jovem de 18 anos João Neto resolveu sair do seu estágio, com remuneração de R$ 250, e correr atrás do seu sonho de trabalhar na Europa. Hoje, apenas 13 anos depois, João comanda uma das maiores correspondentes bancárias do Brasil, a Fontes Promotora de Crédito. Em 10 anos de funcionamento, a empresa registra faturamento diário na casa dos sete dígitos. Para marcar o aniversário da primeira década, a empresa promoverá o "Fontes 10 anos", dias 8 e 9, em Floripa, no Majestic Palace Hotel com direito a palestra motivacional de Renan Dal Zotto e stand up comedy com o humorista Diogo Portugal.

Spoiler

Quem ainda não assistiu ao filme Liga da Justiça entra no cinema louco para saber se o Superman ressuscita ou não. Pois eu já assisti e adianto que... não adianto nada. Não vou dar esse spoiler. Em tempo: a produção merece recomendação com três estrelas.

Toques

NATAL - Neste primeiro sábado de dezembro ocorre o Natal na Stodieck a partir das 11h com várias atividades na charmosa travessa: pilates pais e filhos, ioga, dança terapia, pinturas de artistas, apresentação de grupo de Choro, DJ Lenara Leal colocando um som muito bom e gente bonita. Até o fim do dia!

TAMBORIM - Dia Nacional do Samba será comemorado neste sábado com grandes nomes do samba catarinense e o melhor samba raiz de Floripa, a partir das 12h no vão central do Mercado Público.

BARATO - Em tempos de aperto no bolso e com a temporada de verão chega em boa hora a nova loja da rede Brasil Atacadista, que abre ao púbico na próxima quarta-feira, em Ingleses, norte da Ilha.

TORCEMOS - Vamos Chape. Vamos Avaí!

