O superintendente de Turismo, Vinicius De Luca, afirma que a Defesa Civil está em trabalho intenso e efetivo para a recuperação das praias que sofreram com a ressaca do mar. A previsão é de que as faixas de areias desses locais estejam livres de escombros até dia 15 de dezembro. Ingleses está com mais dificuldade em função da maré, mas segue com a recuperação de decks, retirada dos entulhos e reconstrução dos acessos à praia. Além disso, De Luca reitera que as reservas de hotéis para a temporada 2018 estão superando a do ano anterior, o que já é um grande indício de que o fenômeno natural pouco afetará o turismo.

Clube do bilhão

A turma da Lava-Jato vai ficar com inveja. Um príncipe na Arábia Saudita pagou US$ 1 bilhão de fiança para ser solto. Ele estava detido por acusações de corrupção e não cumpria recolhimento numa prisão, mas no luxuoso Carlton Ritz de Riad. Esse patamar financeiro torna nosso baiano de estimação, aquele das malas de dinheiro vivo, um personagem de pequenas causas.

Há 38 anos

Dois acontecimentos marcantes em Floripa no mesmo mês e no mesmo ano para comemorar: dia 5 de novembro de 1979 estreava o Jornal do Almoço, da RBS TV, hoje com a maior audiência do Brasil entre afiliadas da Rede Globo; e no dia 30, também de novembro de 1979, aconteceu a Novembrada, que deu moral para Floripa no Brasil inteiro, forçando o então presidente João Batista Figueiredo a antecipar a abertura.

Três anos depois Michael Jackson impressionou o mundo lançando Thriller, também no dia 30 de novembro de 1982, ano da Copa da Espanha.

Mensagem cifrada

Do berço da Fiação Catarinense virá a bola, quicando, para assumir o comando. E serão 10 os eleitores.

O som da terra

A bossa nova será o tema de mais uma edição do projeto Grandes Encontros - CIC 8:30, hoje, no Teatro Ademir Rosa. No palco, os músicos Leleco Lemos e Gustavo Messina interpretam grandes sucessos de um dos movimentos musicais mais importantes do Brasil.

Perfume de mulher

Tá bonito sair à noite em Floripa, onde é forte o perfume de mulher bonita e bem vestida nos bares e restaurantes a cidade participando de festas e jantares de formaturas e amigos invisíveis, eventos tradicionais de fim de ano.

É mole?

Do leitor Victor Menezes, aquele que disse que ia morar numa marina a bordo de um veleiro porque as despesas seriam menores e o prazer maior, recebi outro e-mail daqueles da série "Chama a mãe que o pai tá doido":

"Ontem, fui fazer a vistoria para transferir o fusca. Daí deu adulteração de chassi... se eu não levar ele no IGP até as 18 horas a Polícia Civil vem atrás de mim. Pedi para o meu amigo vistoriador, o Rafael, se ele não podia fazer "vista grossa". Daí ele disse que não tinha como porque precisava jogar as fotos no sistema. Se der adulteração confirmada, o Douglas vai responder em liberdade se tiver endereço fixo e for réu primário. Ele alegou que reformou o assoalho e soldou lata de outro fusca. Vamos ver o que o perito vai falar. A minha advogada vai lá comigo só por precaução. Tô indo lá. Novax.".

Volta à Ilha

A Copa Veleiros de Oceano, realizada anualmente pelo Iate Clube de Santa Catarina, chega à sua última etapa amanhã, com largada às 10h da tradicional regata Volta à Ilha de Santa Catarina, que em 2017 chega a sua 49ª edição.

É a mais tradicional regata de vela oceânica do Estado.

