Depois do sucesso dos projetos do Rock, Marley e Jazz, a Camerata Florianópolis estreará um novo projeto ainda este mês: o Beatles in Camerata.

O lançamento do projeto já vem com duas noites: 31 de maio e 1º de junho, no CIC. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça e a previsão, mais uma vez, é de casa cheia.





Camerata Florianópolis estreia novo projeto tocando Beatles Foto: Maria Victória / Sobretons Fotografia

