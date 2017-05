Uma noite para reunir pais e filhos na balada! O show do Dire Straits Legacy, que aconteceu sábado no P12, levou mais de 4 mil pessoas para curtir o melhor do rock dos anos 90.



Confira algumas fotos:

Público vibrou com a apresentação Foto: Adriel Douglas / Divulgação

Letícia e Rafael Kuerten curtiram o show do camarote Foto: Adriel Douglas / Divulgação

Luciano Paschoeto e Marcela Baldissera entre os muitos casais da plateia Foto: Adriel Douglas / Divulgação

A toda poderosa da Habitasul, Andrea Druck, também aproveitou o show Foto: Adriel Douglas / Divulgação

Ivan Rabello e Duda Lima combinando até no visual Foto: Adriel Douglas / Divulgação

O anestesista Alexandre Buffon relembrando os clássicos Foto: Adriel Douglas / Divulgação

Acompanhe as publicações de Camille Reis