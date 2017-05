A notícia saiu semana passada e eu já estou contando os segundos pra estreia no próximo dia 8! O desafio não é nada simples: produzir conteúdo atraente, moderno e relevante, antecipando tendências e valorizando boas iniciativas no Estado. Além deste espaço no site do Diário Catarinense, terei uma coluna no jornal impresso e forte atuação nas redes sociais.

Além disso, passo a me integrar ao Estúdio de Projetos Especiais & Brands, que também será lançado na próxima semana e produzirá reportagens de comportamento e estilo de vida, além de conteúdo para marcas, com distribuição em todos os veículos da RBS em Santa Catarina.

Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS