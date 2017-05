Muito bom dia! Que privilégio estar sendo lida por vocês numa coluna lindona e que leva o meu nome. A partir de hoje este será apenas um dos nossos canais de comunicação.

Depois de 16 anos trabalhando na TV já era hora de respirar novos ares, compartilhar experiências e histórias de um jeito diferente. Quem me conhece sabe o quanto sou apaixonada por Santa Catarina e valorizo o tanto de coisa bacana que tem por aqui, das pessoas aos lugares.



Então só posso esperar que esse novo espaço seja tão legal pra vocês quanto está sendo pra mim. E não esqueçam que tem muito mais no jornal impresso e nas redes sociais. Curtam, compartilhem e não deixem de me contar as novidades.

