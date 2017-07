Uma das propostas deste espaço é dar visibilidade a projetos beneficentes, que ainda são pouco valorizados no Estado. Por isso tenho procurado ajudar de alguma forma. No próximo sábado será realizado um almoço beneficente, na sede da ACM, em Florianópolis, para arrecadar recursos para a Escola de Ginástica Rítmica, que corre o risco de fechar e encerrar as aulas para as 300 crianças a adolescentes hoje atendidos.

O ingresso custa só 40 reais e dá direito a cardápio do chef Leno Dürrewald e ainda apresentações e sorteios.



E +



A empresária Larissa Willrich recebe convidados hoje à tarde, em São José, para uma degustação em sua loja de bolos. Serão mais de 30 sabores com destaque para as novidades juninas de mandioca, fubá e churros.



Acompanhe as publicações de Camille Reis



Jovens de São José ganham baile de debutantes com a ajuda de padrinhos

Presidente da São Paulo Oktoberfest visita Blumenau

Jurerê Internacional na mira dos assaltantes