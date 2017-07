A atriz e apresentadora Micaela Góes, que ficou famosa com o programa Santa Ajuda, na GNT, onde ajuda as pessoas a organizarem algum cômoda da casa, estará em Blumenau amanhã. Ela vem ao Estado lançar o seu primeiro livro com dicas práticas de organização.



Pensado como um guia, o livro traz várias sugestões de como arrumar cada ambiente. O lançamento será na Livrarias Catarinense do Norte Shopping, a partir das 19h30.



Foto: Jardim Mvel / Divulgação

Acompanhe as publicações de Camille Reis



