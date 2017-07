Vista do canyon Itaimbezinho, no Parque Nacional de Aparados da Serra

A dica de hoje é de alguém que ama viajar pelo Estado: eu mesma! Fico surpresa quando comento sobre alguns destinos e muita gente diz que não conhece. Um deles é a rota dos canyons, no extremo sul. Se você ainda não sabe o que fazer no fim de semana, que tal encarar a aventura?

O acesso ao município de Praia Grande fica quase na divisa com o Rio Grande do Sul. Abaixo algumas dicas e boa viagem!

Dica nº1: Esteja preparado para uma aventura. Boa parte da Serra do Faxinal, que leva aos canyons, é de estrada de chão e pedregulhos. Sempre há o risco de ter um pneu furado.

Dica nº2: Chegue cedo ao Parque Nacional de Aparados da Serra, onde fica o cânyon Itaimbezinho. Alguns pontos exigem uma caminhada de mais de uma hora para apreciação nos mirantes, mas eu garanto que vale à pena.

Dica nº3: Se preferir fazer as trilhas por baixo do canyon ou ir em algum ponto mais afastado, procure uma operadora de turismo.

Dica nº4: Não deixe de almoçar nos restaurantes de comida caseira que ficam na cidade. Sabe aquele sabor de casa da vó? Uma delícia!

Dica nº5: Como os programas são demorados e as distâncias relativamente longas, considere ficar hospedado pelo menos uma noite (eu recomendo 2). Existem pousadas maravilhosas na região com vista para os canyons, lareira e hidromassagem.





O roteiro oferece opções de pousadas com excelente estrutura Foto: Divulgação

Acompanhe as publicações de Camille Reis



Jovens de São José ganham baile de debutantes com a ajuda de padrinhos

Presidente da São Paulo Oktoberfest visita Blumenau

Jurerê Internacional na mira dos assaltantes