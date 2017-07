É triste ver que a irresponsabilidade tem provocando uma mudança de comportamento por conta do medo em quem leva uma vida saudável. Antigamente era muito comum cruzar com ciclistas treinando na SC-401, em Florianópolis, especialmente nos fins de semana. Eu mesma já fui adepta do esporte, mas hoje esta cena está cada vez mais rara.



Em função dos acidentes recorrentes (no último fim de semana mais dois atletas morreram atropelados no acostamento de uma rodovia em São Paulo), muita gente tem evitado o risco. A presença das bicicletas fantasmas chega a servir de alerta na rodovia que leva ao norte da ilha. Algumas assessorias inclusive substituíram os treinos na rua por opções mais seguras.

Aos domingos, a Via Amiga do Ciclista na avenida Beiramar norte (que fecha as pistas das 6h às 9h da manhã) virou uma verdadeira pista de treinamento. É a chance que muitos têm de praticar o esporte sem medo. Uma pena que a imprudência e a falta de punição estejam assustando justamente quem preza pela saúde e esporte, e privilegiando os infratores.

Acompanhe as publicações de Camille Reis



Professora de cinema da UFSC concorre a prêmio em Madri

Três perguntas: Paralamas do Sucesso

Declaração de tenista Andy Murray conquista público feminino