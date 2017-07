Eleito diversas vezes como o melhor resort de praia do Brasil, o Costão do Santinho quer ser visto como destino de férias também no inverno. Tanto que vem apostando em diversos atrativos para a estação. No último sábado pude conferir algumas dessas novidades como o Solarium 7 Chacras (foto), espaço inaugurado recentemente com ofurô, lounge com lareira, 3 hidromassagens ao ar livre e uma vista incrível para o mar.

As áreas sociais também ganharam decoração de inverno e aquecedores. Na gastronomia, tem chocolate quente de boas vindas, quentão e pinhão no bar das piscinas, noite do fondue e galeteria no almoço. E para mostrar que inverno combina mesmo com praia até a piscina principal foi reformada e agora é aquecida a 33 graus. A abertura oficial teve show de Dudu Filetti, presença da sereia Mirella Ferraz na água e uma lua cheia que parecia sob encomenda.

Sem dúvida o destino, que já era bastante convidativo, está ainda mais tentador nesses meses de frio.



Acompanhe as publicações de Camille Reis



Dia da pizza: anote uma receita de massa saudável

Casal de Santa Catarina oficializa união em cerimônia a dois na Indonésia

Santa Catarina será destaque no programa Estrelas Solidárias