Sábado tem a décima edição do Arraial Social, festa junina beneficente que faz parte do calendário de Floripa e reúne muita gente bacana. A renda ajuda nas ações do Instituto Bem Possível. Além das atrações musicais e barraquinhas de guloseimas, o traje típico é obrigatório.



E apesar da tal polêmica de que ingresso agora tem que custar o mesmo preço para homens e mulheres, os valores de entrada para o arraial são diferenciados.





Tá movimentado o Vale do Itajaí neste fim de semana, com festival gastronômico em Pomerode, Festitália começando amanhã em Blumenau e Festa da Cachaça em Luis Alves.



Já Balneário Camboriú está preparando uma programação intensa para comemorar o aniversário na próxima semana. De quinta a domingo estão previstas 53 horas de competições esportivas, eventos culturais, gastronomia e outras atividades abertas ao público.

