A história de Sabrina Alvarenga e Christian Piscopo poderia ser um roteiro de filme. Ela, uma jovem estilosa apaixonada por moda, decidou estudar em Milão, na Itália, em 2012. Antes de viajar, entrou em um curso para aperfeiçoar o idioma. Ele, um jovem de origem italiana, ganhava a vida dando aulas no Rio de Janeiro. Professor e aluna logo perceberam que tinham mais em comum. Acabaram se apaixonando e embarcaram juntos para a Itália.

Em 2014, retornaram ao Brasil e, dois anos depois, elegeram Florianópolis para realizar o sonho de empreender unindo duas paixões: a moda e os óculos. Sabrina e Christian, que usam óculos desde criança, idealizaram um espaço que fosse muito mais que uma ótica.



Na Sá Ótica Atelier, a dupla recebe os clientes como se estivesse em casa, com direito a café e limoncello, tradicional licor de limão italiano. O principal diferencial está na consultoria de imagem. A dupla fez cursos para oferecer uma assessoria especializada para quem quer comprar óculos de sol ou de grau.- Analisamos o formato do rosto, a cartela de cores que combina com o tom de pele, o estilo de vida e até a imagem que a pessoa quer passar para escolher o acessório mais adequado. Muita gente não sabe, mas a armação certa pode até rejuvenescer - explica Sabrina.

Uma das apostas certeiras foi criar um cantinho especial na loja para receber o público masculino. - Percebemos que muitos homens ficavam indecisos. A consultoria personalizada ajuda na escolha do modelo mais adequado a cada perfil, já que os homens são mais tímidos - conta Christian.

A coluna pediu para Sabrina e Christian separarem 7 objetos que contam a história do casal. Eles foram bem democráticos. Escolheram três coisas que representam paixões em comum e, cada um, destacou duas preferências individuais. O resultado está na lista abaixo:



Globo terrestre

Além da união Brasil - Itália, o objeto representa o amor do casal por viagens. Os dois já moraram em diferentes lugares, mas ainda querem conhecer muitos outros.

Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

Gastronomia italiana

Apaixonados por gastronomia, a preferência não poderia ser outra: ambos amam a cozinha italiana. Na hora de cozinhar, Christian comanda as caçarolas.

Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

Óculos

Os dois usam óculos desde criança. Sempre curtiram, tanto que resolveram fazer disso um negócio.- Tem a ver com moda, com nosso estilo de vida, combina com o nosso jeito - diz Christian.

Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

Giz

É o objeto que representa a sala de aula, já que Christian também trabalha como intérprete e professor de italiano.

Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

Livros de moda

Os livros representam a paixão de Sabrina pela moda. Ela estudou no Rio de Janeiro e em Milão, e está sempre pesquisando sobre história da moda, tendências e estilo.

Foto: Felipe Carneiro / Divulgação

Guitarra

Tocar guitarra é um dos principais hobbies de Christian. Aprendeu aos 12 anos e chegou a ter uma banda na adolescência. Gosta de comprar o instrumento em cada lugar que mora. A guitarra da foto foi adquirida em Florianópolis. Na Itália, ele tem outras quatro.

Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

Filmes

Sabrina é cinéfila assumida. Os DVDs mostram a paixão por filmes de diferentes gêneros, que vão de comédias românticas a dramas.



Foto: Felipe Carneiro / Agência RBS

Assista à entrevista com o casal:

Acompanhe as publicações de Camille Reis