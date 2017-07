As embaixadoras Saviany Monteiro Lucas, Carolina Ghisi Mello e Fabiana Muller com Adriana Piazza, idealizadora do projeto Barbie Esperança

O projeto Barbie Esperança já tem as embaixadoras deste ano. As empresárias Saviany Monteiro Lucas, Carolina Ghisi Mello e Fabiana Muller aceitaram o convite de Adriana Piazza e vão ajudar a trazer mais voluntárias para a causa em prol da APAE de Florianópolis.

Há oito anos mulheres da sociedade são convidadas a customizar a boneca e desfilar usando o mesmo look. As barbies depois são expostas e leiloadas e toda a renda vai para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.



O evento acontece no final de agosto, junto com a tradicional Feira da Esperança.



