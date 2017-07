Um estudante de Blumenau, de apenas 17 anos, foi o único brasileiro selecionado a participar de um grupo de estudo no G20, encontro de líderes realizado na Alemanha. Enrique Jana Silveira retornou de Hamburgo na semana passada cheio de metas para o desenvolvimento do Brasil (um sopro de esperança no meio de tanta vergonha).



Enrique, que foi escolhido ao apresentar uma pesquisa sobre o comércio eletrônico e a importância da digitalização no mundo financeiro globalizado, participou do fórum com outros 20 estudantes de 13 países.O G20 jovem debateu os mesmos temas do encontro principal e ao final emitiu um documento com 20 perguntas que refletem a preocupação da juventude com questões que afetarão seu futuro.



