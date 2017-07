Executivos e empresários aqui do Estado participaram de um evento diferente neste fim de semana. Eles foram convidados a vivenciar Florianópolis como turistas, com direito a tour em ônibus panorâmico, festa temática, passeio de escuna, degustação de bebidas, happy hour e jantar harmonizado.



A ideia partiu de um hotel em parceria com a ADVB/SC, com o intuito justamente de mudar o olhar das pessoas em relação ao turismo na cidade e mostrar um destino de alta qualidade. A programação exclusiva foi elaborada com o apoio de 38 parceiros com foco num turismo que prioriza conforto, gastronomia, cultura, tecnologia e pessoas especiais.

Durante dois dias os participantes puderam vivenciar uma experiência única, desfrutando das belezas naturais, cores, sabores, network e tudo de melhor que a ilha tem a oferecer. Além de catarinenses, alguns empresários do Paraná também foram convidados. O sábado ensolarado ajudou e a programação foi super aprovada pelos convidados.

Confira algumas fotos do fim de semana:

Logo na primeira noite os convidados foram recepcionados por uma festa temática no melhor estilo Las Vegas Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia





Truques de mágica divertiram os participantes Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia





No sábado pela manhã os participantes deixaram o hotel e foram de ônibus panorâmico até Santo Antônio de Lisboa, curtindo as belezas da ilha Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia





O dia ensolarado ajudou a tornar o passeio ainda mais bonito e animado Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia

O roteiro incluiu passeio de escuna Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia

Degustação de bebidas também fez parte da programação Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia

Ostras produzidas em Florianópolis foram atração na hora do almoço Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia

Visita à galeria do artista Luciano Martins Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia

Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia





Evento encerrou com jantar harmonizado no centro Foto: Sandra Puente e Nilva Damian / Dois Clicks Fotografia

