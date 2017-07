As amigas Michele Orsi e Magaly Papke estão organizando mais uma edição do encontro de cães da raça pug, que acontece uma vez por ano em Floripa. Apaixonadas que são por seus cãezinhos, elas idealizaram essa reunião há quatro anos para juntar outros donos.



A expectativa é reunir pelo menos 200 pugs no próximo dia 23. E o encontro deste ano será inspirado no cinema. Os cachorrinhos podem ir fantasiados com personagens de filmes, com direito a tapete vermelho e Oscar.



Michele Orsi e Magaly Papke estão organizando mais um encontro de cães da raça pug Foto: Fabrícia Darsla / Divulgação

