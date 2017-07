Um assalto a mão armada, em plena luz do dia na tarde da última segunda-feira, a uma loja do Open Shopping em Jurerê Internacional, mostra que os bandidos estão cada vez mais ousados. O bairro, considerado um oásis da segurança, com diversas câmeras de monitoramento, também virou alvo dos assaltantes.

Mas pelo menos desta vez o bandido se deu mal. Deixou cair o celular na fuga e teve as fotos reconhecidas. Os policiais foram até a casa dele e prenderam o bonitão ainda com tudo o que tinha roubado.



E +

Domingo vai rolar a segunda edição do piquenique sunset na avenida Beiramar Norte, que reuniu muita gente bacana na estreia. Para participar é só levar uma toalha e comidinhas. Uma "wine bike" estará vendendo vinho na taça ou em garrafa.



Sábado tem festão de casamento de Maria Victoria Hess de Souza com Leonardo Limas no Iate Clube de Itajaí.



Acompanhe as publicações de Camille Reis



Florianópolis vai sediar prêmio para a cultura nesta sexta

Empresárias de Florianópolis são escolhidas como embaixadoras de ação solidária

Executivos e empresários participam de fim de semana para vivenciar o turismo de Florianópolis