O prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, que anunciou feliz da vida nas redes sociais que será pai de uma menina (Manuela deve chegar em novembro), recebeu no início da semana a visita do presidente da São Paulo Oktoberfest, Walter Cavalheiro. A festa paulistana é uma iniciativa da Câmara Brasil Alemanha de São Paulo em virtude da alta concentração de empresas alemãs sediadas na capital paulista: são 1400.



A Oktober de lá acontece entre 29 de setembro e 8 de outubro e deve reunir 100 mil pessoas. Já por aqui começa no dia 4 de outubro, com expectativa de público 5 vezes maior.



O presidente da São Paulo Oktoberfest, Walter Cavalheiro, recepcionado pela rainha da Oktober de Blumenau, Bruna Ponchi, e o prefeito Napoleão Bernardes Foto: Eraldo Schneider / Divulgação

