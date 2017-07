A professora de produção de cinema da UFSC, Marta Machado, embarca nesta terça-feira para participar do IV Prêmio Platino em Madri. Ela trabalhou no filme Bruxarias, uma coprodução feita com a Espanha, antes de ingressar na carreira acadêmica.



O filme, que dá uma modernizada nas histórias das curandeiras galegas que por séculos foram tidas como bruxas, é indicado na categoria melhor longa de animação. A cerimônia acontece no próximo sábado.



Foto: Divulgação

