Referência nacional em saúde e bem estar, Márcio Atalla ficou conhecido como o cara do Medida Certa, programa de emagrecimento que fez sucesso no Fantástico. Numa rápida passagem por Floripa, ele deu algumas dicas e ainda reforçou a famosa frase "Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpas".

Foto: Divulgação

Qual o maior erro de quem quer emagrecer ou mudar de vida?

O primeiro é fazer uma mudança muito radical, seja na alimentação ou na atividade física. A pessoa faz uma restrição muito grande de alimentos ou procura uma atividade muito acima da capacidade dela. E o segundo erro é focar só na alimentação. Se você não incluir atividade física esse emagrecimento não é sustentável a longo prazo.



A maior desculpa hoje é a falta de tempo. Você consegue ter disciplina com sua rotina de viagens e tudo mais?

Eu faço atividade todos os dias, acho que todo mundo consegue arrumar meia hora todos os dias mesmo que não seja uma atividade programada como ir numa academia. No dia que eu sei que não vou ter esse tempo eu tento acumular 10 mil passos, subir 18 andares de escada, a gente tem que entender que atividade físicaé qualquer movimento, não necessariamente ir num parque.



Sobre alimentação na sua opinião qual o maior vilão e o maior aliado?

Maior vilão é achar que tem vilão, não tem alimento proibido, você tem que ter um equilíbrio. E o maior aliado eu diria que são as fibras, se você comer bastante fibra já começa por um caminho bom.



