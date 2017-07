Sinais do Sim será lançado no dia 4 de agosto, data em que a banda se apresenta em Floripa no Música SC, Feira de Música e Negócios. E o baterista João Barone antecipou algumas novidades do novo trabalho para a coluna.



Por que esperaram tanto tempo para produzirem este novo projeto?

Estivemos ocupados, tanto na estrada quanto nos trabalhos de composição e seleção de uma nova safra de músicas novas. Esse processo exigiu essa maturação natural, sem forçar nada. O resultado está saindo agora.



A música de vocês sempre trouxe um grito politizado, isso se mantém no próximo trabalho?

O nome do álbum, Sinais do sim, traz essa mensagem positivista. Podemos ver o quadro geral que vivemos como uma depuração dos principais problemas seculares que o nosso país vive e que não podem mais ser empurrados para debaixo do tapete.

Em tempos de spotify e youtube, como vocês fazem para acessar o público jovem?

Para nossa sorte, o público jovem é que nos acessa. Recebemos muito retorno e temos uma medida bem sólida da dedicação e carinho dos nossos fãs. Tem gente que acompanha a banda desde o início assim como os que curtem nosso trabalho nascidos nos anos 90.



Acompanhe as publicações de Camille Reis



