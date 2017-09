Foi um sucesso a primeira edição da festa Apae Floripa É +, organizada por voluntários para ajudar a instituição que passa por dificuldades financeiras. O evento levou muita gente da cidade com venda de produtos apreendidos, atrações musicais, desfile de mulheres com suas barbies customizadas, além de almoço e jantar beneficente com leilão.

Com gastronomia cuidadosamente elaborada pelo chef Helton Costa em seu badalado restaurante, a arrecadação com a venda de produtos leiloados ultrapassou as expectativas, chegando perto dos 20 mil reais. Destaque para a família Füchter, que aproveitou a onda de solidariedade e arrematou diversos itens.

Débora Tozzo e a filhota Leyla praticando o bem no desfile de barbies Foto: Fabrícia Pinho / Divulgação

Lucia Maluf, Celso Furtado de Mendonça e Lucia Newlands, parceiros no evento da Apae em Floripa no fim de semana Foto: Fabrícia Pinho / Divulgação

