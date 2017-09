Foi cercada de amigos num animado sunset em Jurerê Internacional que Najoa Fawakhiri comemorou a chegada dos 3.4 no fim de semana. Derrubando o mito do inferno astral que ronda o período de aniversário, a bela festeja a ótima fase pessoal e profissional.

Mãe e empresária dedicada, Najoa se despediu da filha mais velha que está indo estudar nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que resolveu abraçar com tudo a carreira de maquiadora profissional.

Além dos cursos que tem no currículo, no mês que vem ela embarca para São Paulo onde vai fazer um workshop específico de passarela com o top Max Weber.

A aniversariante Najoa Fawakhiri comemorando a boa fase pessoal e profissional Foto: Angelo Santos / Divulgação

