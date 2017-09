Aproveitei o período de férias para testar algumas receitinhas de encher os olhos na versão saudável - até porque tô precisando me controlar nas calorias. Compartilho hoje a dica do pão de mel low carb, da Viviane Almeida.

Ingredientes:

2 ovos



3 colheres de sopa de cacau 100%



3 colheres de sopa de farelo de aveia



3 colheres de sopa de água



2 colheres de sopa de mel



1 colher de café de canela em pó



1 colher de sopa de fermento em pó



1 colher de sopa de óleo de coco



Misture o óleo de coco, ovos e o mel. Acrescente o restante dos ingredientes, deixando o fermento por último. Unte as formas, despeje a massa e deixe assar em forno médio por 30 a 40 minutos. Depois de assados, abra os pães ao meio e recheie com pasta de amendoim ou geleia 100% fruta. No final, faça a cobertura com 50g de barra de chocolate 50% e 1 colher de chá de óleo de coco derretidos no microondas por 30 segundos. Cubra os pães de mel e leve à geladeira.

