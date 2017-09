Um dos sertanejos de maior sucesso no país, Leo Chaves - da dupla Victor & Leo - desembarcou ontem em Santa Catarina com um projeto paralelo, o de palestrante. A primeira apresentação foi em Blumenau, onde o cantor falou sobre suas experiências de vida, estudos na área de inteligência emocional e revelou as dificuldades até alcançar a fama e como quase se tornou refém do sucesso.

Amanhã o papo será em São José. A carreira na música continua sendo prioridade, mas Leo vem dedicando um bom tempo para as palestras, tendo percorrido seis estados nos últimos meses. Para os fãs, tem também uma palhinha de algumas canções que marcaram as diferentes fases de sua vida.

Acompanhe as publicações de Camille Reis

Confraria do Vinho terá mais uma edição nesta quarta-feira

Três perguntas: Francielly Ouriques fala sobre o título de Miss Brasil Empresarial

Evento em prol da Apae reúne bom público e arrecada recursos