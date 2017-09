Foto: Divulgação

Uma das belas da nova geração, Francielly Ouriques vem roubando a cena nos eventos de Floripa. Aos 25 anos, ela foi eleita no início de agosto Miss Brasil Empresarial 2017. Foi a primeira edição do concurso que agora terá uma etapa internacional. Formada em gestão de recursos humanos, a jovem que é natural de São José segue uma rotina disciplinada de cuidados com a beleza e está decidida a trazer mais um título para Santa Catarina.

Qual a diferença de uma miss tradicional para uma miss empresarial?

Basicamente o apelo publicitário, todas as candidatas tinham destaque por estarem envolvidas em campanhas e a intenção era que a vencedora tivesse uma beleza comercial e flexível, mas ser uma miss em essência estava acima dos outros requisitos.

O que mudou depois do título?

Ganhei mais do que prêmios materiais, ganhei admiradores, grandes amizades e um passaporte pra representar o Brasil em um concurso com mais de 50 mulheres de todo o mundo. Pra mim tá sendo especial e um momento único!



Quais os planos para o futuro?

Meu futuro é amanhã! O momento é de preparação pra trazer um título inédito para o nosso país, que vive tão cheio de problemas. Pra mim seria uma grande honra ser a Miss Ásia Pacific International, trazer o título para o ocidente e aguçar esse público tão apaixonado por concursos de beleza que temos aqui.

Acompanhe as publicações de Camille Reis