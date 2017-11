Foto: Divulgação

Barista reconhecida nacionalmente e empresária do setor de cafés especiais, Gisselle Schmidt está voltando do Panamá com uma conquista e tanto. Ela levou uma das condecorações mais importantes do segmento de gestão corporativa na América Latina: o silver seal.

O prêmio foi concedido durante o Quality Awards, evento que prestigia anualmente grandes marcas e empresários.



E +



Destaque nacional em empreendedorismo feminino, a catarinense que criou a maior rede de franquias de alimentação saudável do Brasil está vivendo uma nova fase. Jeane Moura vendeu sua DNA Natural há dois meses e conversou comigo sobre os planos para o futuro. É minha entrevistada especial no próximo fim de semana na Versar.

