Foto: Jhosh Rodriguez / Divulgação

A linda Francielly Ouriques está voltando das Filipinas com um título internacional de beleza. Depois de vários dias de competição, a bela catarinense - que já havia conquistado o Miss Brasil Empresarial - faturou o título de Miss Asia Pacific International, superando mais de 50 candidatas de todo o mundo.

Durante o concurso Francielly chamou a atenção pela sua excelente forma física (que rendeu inclusive a vitória na etapa de biquíni) e desenvoltura (daqui pudemos acompanhar tudo pelas redes sociais).

E +

A braseira Beth Schreiner inaugura hoje com happy hour uma filial de sua badalada casa de carnes em Jurerê Internacional.

Domingo é dia de competição de triathlon nas ruas da Capital, que mais uma vez recebe o Challenge. Vale a dica de que o trânsito vai sofrer alterações até às 13h.

A Camerata Florianópolis será a atração na abertura do Natal e acendimento das luzes em Fraiburgo no domingo. Com acesso gratuito, será a primeira apresentação por lá no formato Rock´n Camerata, com participação da banda Brasil Papaya.

