Foto: Freitas Fotos / Divulgação

Catarinense revelado pelo The Voice Brasil no ano passado, Dan Costa lança em dezembro seu primeiro single num pocket show que vai arrecadar doações para a Casa Lar Luz do Caminho, que abriga crianças de até 5 anos em situação de risco.

A apresentação está marcada para o dia 10 de dezembro no Continente Shopping, prestigiando a cidade do cantor. Em seguida Dan deve fazer um tour pelas principais capitais do Brasil. A nova música, escrita e arranjada pelo próprio cantor e que se chama Por que você não fica aqui?, traz uma batida romântica e deve ter o clipe lançado também este ano.

