Foto: Genevie¿?ve Berbardoni / Divulgação

Manu Berger, catarinense que virou referência no mercado de luxo e está radicada em São Paulo, tem trazido cada vez mais o debate sobre o tema para cá. No dia 5 de dezembro ela promove um talk show na Capital que tem como tema a atuação das mulheres nesse segmento.

A ideia é trocar experiências entre as profissionais dando enfoque direto no empoderamento feminino, já que as mulheres têm assumido posições de destaque na gestão das principais marcas de luxo do Brasil. As convidadas do bate papo são a jornalista especializada em moda e saúde Jana Motta, a artista plástica Simone Michielin e a designer de interiores Karla Silva.

