Foto: JR Duran / Divulgação

Aos 22 anos, Raphaella Tratske, natural de Joaçaba, foi uma das três modelos escolhidas pelo top fotógrafo JR. Duran para posar para um portfólio intitulado Curvas, que ressalta a beleza da mulher brasileira. Revelação no segmento plus size, a catarinense teve uma série de fotos publicada na edição comemorativa da revista exclusiva do fotógrafo. "Palavras não conseguem definir o quanto estou feliz e realizada em poder ajudar a construir confiança em um mundo onde nos escondemos e nos rotulamos", declarou Raphaella.

JR. Duran ficou famoso por assinar alguns dos ensaios mais famosos da badalada Playboy, clicando musas como Juliana Paes e Flávia Alessandra.

