Comentei aqui no início da semana que meu filho completou 2 aninhos. Junto com o aniversário veio uma porção de presentes e, claro, faltou espaço pra guardar tanta coisa. Não poderia ter oportunidade melhor para separar alguns brinquedos para doação, ainda mais nessa época de Natal.

Enquanto eu fazia uma triagem na estante, fiquei imaginando como aquelas coisinhas, que foram tão marcantes para o meu pequeno, agora levariam alegria a outras crianças. Um gesto tão simples e que às vezes não fazemos por esquecimento ou falta de tempo. Mais um exemplo de como a maternidade me tornou uma pessoa melhor.

E +

As embaixadoras Adri Piazza, Carolina Ghisi Mello, Fabiana Muller e Saviany Monteiro Lucas divulgaram o valor arrecadado com o evento Apae Floripa é Mais. Ao todo foram R$ 150 mil reais com bazar chic, leilão, brechó e venda das barbies, que vão ajudar os mais de 500 alunos da instituição que atende pessoas especiais.



Camilo Santos, Jorge e Fernando da Costa - os dois últimos netos de Arlindo Costa - recebem convidados para um sunset neste sábado na inauguração de um bar que vai funcionar na Marina Ponta da Areia, na Lagoa da Conceição.



