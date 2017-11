A princesa Yasmin Prudêncio na festa com direito a carruagem e príncipe encantado Foto: Rosnei Saldanha / Divulgação

A Alameda Casa Rosa foi transformada num verdadeiro cenário de sonhos para atender aos desejos da aniversariante Yasmin Prudêncio. Para a festa de 15 anos, ela idealizou um conto da Cinderela com direito à carruagem, personagens, jardim encantado e, claro, príncipe.

Vestida como a princesa da Disney, a aniversariante dançou a valsa com 15 convidados e depois seguiu no baile até altas horas.



Mais debutantes

E contrariando quem acha que baile de debutantes está fora de moda, no último fim de semana 12 lindas meninas também viveram esse sonho no tradicional baile de Urubici, que acontece há mais de 40 anos no Clube Recreativo União e Progresso, com toda a pompa e gala como manda a tradição.

O casal patronesse convidado foi Débora Puel de Oliveira Colombo, que é natural de Urubici, e seu esposo Edson Colombo, filho do governador do Estado.

Débora e Edson com as 12 debutantes de Urubici Foto: Juliete Furtado / Divulgação

