Foto: Angelo e Darline Santos / Divulgação

Nove meses de gestação! Com muita alegria chegamos a esta data e é hora de dizer até logo. A coluna de hoje traz um sentimento misto de felicidade (pela quase chegada da minha Alice) e saudade (pelos seis meses que ficarei longe).

O último ano foi de muito aprendizado e gratas surpresas por aqui. Precisei me reinventar e tive o apoio de muita gente querida. Nesse período dividi alguns dilemas, receitinhas, contei histórias, tentei ajudar causas do bem e ainda valorizar pessoas e lugares do nosso Estado.

Agora vou ali ter a minha baby e logo estarei de volta. A coluna mais uma vez ficará em boas mãos, com a querida e competente Fernanda Nasser, colega do Jornal de Santa Catarina. Enquanto isso, vou mandando notícias pelas redes sociais. Um beijo e até breve!

Acompanhe as publicações de Camille Reis