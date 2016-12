Empreendimento dos sonhos do empresário Sérgio Murad, o parque Beto Carrero World, chega nesta quarta aos 25 anos consolidado, mas ainda com um imenso potencial. Um dos prêmios foi ser eleito este ano pelo público do site de viagens TripAdvisor o maior parque temático da América Latina e o 10º melhor do mundo. Dos 14 milhões de metros quadrados de área, apenas 24% estão ocupados. Nos próximos anos, serão investidos R$ 60 milhões em equipamentos.

Sonho de todos

Não importa a idade. O parque Beto Carreiro é um passeio dos sonhos de pessoas de todas as idades embora a maior parte do público seja entre 12 anos e 30 anos. Entre as pessoas que incluem uma visita ao parque como um dos passeios mais alegres da vida estão muitas da terceira idade. Este ano, serão mais de 2 milhões de visitantes. O aniversário será comemorado nesta quarta com uma série de atrações.

Calor e energia

O calor registrado nos últimos dias, especialmente nesta terça, eleva o consumo de energia e ajuda a melhorar a arrecadação de ICMS do Estado. Mas está longe ainda de recordes anteriores.

Campeãs da inovação

A revista Amanhã e o instituto IXL Center, de Boston, informam que o questionário para o ranking das Campeãs da Inovação do ano que vem será em inglês e já está disponível. Podem participar empresas da Região Sul. O IXL é uma instituição de referência mundial na investigação das melhores práticas de gestão de inovação.

