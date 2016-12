O BMW Group, dono da única montadora de automóveis em SC, baseada em Araquari, anunciou nesta quinta que vai acelerar pesquisas para o mundo futurista dos carros elétricos totalmente autônomos e conectados à internet. A companhia, que lançará em 2021 o BMW iNEXT, primeiro carro dessa série, anunciou um novo campus para pesquisas em Unterschleissheim, perto de Munique, na Alemanha. O plano é ter modelos automatizados (sem a necessidade de motoristas) para todas as marcas da empresa. Mais de 2 mil profissionais trabalharão nesse novo campus. Atualmente, 600 pessoas atuam no desenvolvimento de carros autônomos.



Correção

O presidente do conselho de administração da Dígitro Tecnologia é o empresário José Fernando Xavier Faraco e não o nome publicado nesta quinta aqui na coluna. Na quarta-feira, a companhia inaugurou seu auditório, que recebeu o nome de Caspar Erich Stemmer, uma homenagem ao professor e ex-reitor da UFSC.

Investir no social

O Movimento Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS Nós Podemos busca promover esses objetivos em Santa Catarina. Para implementar ações em prol dos ODS, o Movimento, em parceria com o Icom - Instituto Comunitário Grande Florianópolis, criou a RIS ODS - Rede de Investidores Sociais pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa rede permite aos catarinenses investir em iniciativas que promovam os ODS no estado. Para doar, acesse: nospodemos-sc.org.br/risods Outra forma de investir no Movimento, é ser um Apoiador Oficial dos ODS em Santa Catarina. Interessados podem entrar em contato no e-mail projetos@nospodemos-sc.org.br.

Acompanhe as publicações de Estela Benetti



Tarifa de gás natural cai 25% para a indústria



VÍDEO: Futuro Distrito de Inovação de Itajaí surpreende na arquitetura e urbanismo



Empresa têxtil de Joinville completa 135 anos