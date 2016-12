Este é um Natal diferente para os catarinenses e todos que perderam alguém na trágica queda do avião da Chapecoense dia 29 de novembro ou choraram comovidos com aquele acontecimento triste. De todos os cantos do mundo vieram mensagens de força e solidariedade, numa onda nunca vista, tendo como pontos altos as homenagens em estádios como o de Medellín, Arena Condá, de Chapecó, e em Curitiba.



O Natal é um momento de reflexão e a queda do avião, seus sobreviventes e a solidariedade global mostram que o mundo pode ser melhor se cuidarmos mais de quem está próximo, se formos além das nossas responsabilidades e se trabalharmos pelo bem coletivo, mesmo quando exercemos nossas funções específicas. A soma das ações individuais gera um todo melhor.

Engie opera a Jirau

A Engie Brasil Energia passou a ser a operadora da Usina Hidrelétrica de Jirau, que gera 1.500 MW e foi inaugurada dia 16 deste mês. Nesta sexta, a empresa anunciou a venda de três pequenas usinas que somam 63,3 MW. Após esse negócio, a multinacional ficou com capacidade de geração de 8.429 MW, incluindo a Jirau. As usinas vendidas para a Companhia Energética de Petrolina por R$ 391,8 milhões foram as eólicas Beberibe, no Ceará, e Pedra do Sal, no Piauí, mais a PCH Areia Branca, em Minas Gerais. O presidente da Engie, Eduardo Sattamini, explica que a venda integra estratégia de priorizar a expansão em ativos com mais sinergia entre si.

