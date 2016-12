Um tema que tem voltado à pauta é a desindustrialização. O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi) informa que a Cepal alerta sobre a desindustrialização no Brasil, México, Argentina e Chile. Para a entidade, esse é um problema precoce porque essas economias enfrentam renda per capita muito baixa. No Brasil, são Us$ 5,2 mil e na Argentina, US$ 5,4. Nos países desenvolvidos, as rendas estavam entre US$ 10 mil e US$ 15 mil.

Para reverter

A produtividade baixa é um dos principais obstáculos. Para a Unctad, órgão da ONU sobre desenvolvimento, é preciso uma burocracia estatal estável e altamente capacitada e apoio à política industrial envolvendo regulação e controle de sistema financeiro, entre outras medidas.

