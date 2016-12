O InovAnfri, projeto de desenvolvimento sustentável da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí (Amfri), avança em planejamento e execução. Sua âncora principal, o Distrito de Inovação (imagem), começou a se tornar realidade com a construção do Centro de Inovação (no círculo vermelho da imagem) pelo governo do Estado, que será concluído ano que vem. Está baseado em área de 157,7 hectares às margens da rodovia SC-486, que liga Brusque à BR-101 e está sendo duplicada. Além do Centro de Inovação, o distrito terá uma série de prédios empresariais, áreas de lazer e também residências, que somarão investimento privado de R$ 1,7 bilhão ou mais nos próximos 15 anos. Esse plano, mais os estudos de viabilidade urbana e um aplicativo para serviços de saúde foram apresentados ontem a representantes do governo do Estado e outras lideranças, na Secretaria da Fazenda do Estado, pelo presidente do conselho do projeto, Paulo Bornhausen.



Entre os presentes, o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini, o presidente da Assembleia Legislativa, Gelson Merísio, o superintendente do Sebrae SC, Guilherme Zigelli, os presidentes da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt, e da Federação das CDLs, Ivan Tauffer, mais prefeitos e lideranças da região.

- Estamos criando um sistema de inovação, para concorrer com outras regiões de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. O governo não será o principal investidor desse distrito. Os recursos deverão vir do setor privado. Para isso, precisamos de parcerias internacionais. O projeto foi elaborado pela Jurong, de Cingapura, país que tem fundo soberano e pode nos ajudar a atrair capital internacional –explicou Bornhausen.

Para o secretário Chiodini, esse novo modelo de desenvolvimento regional é inovador, traz uma visão de futuro necessária a SC e é aplicável em outras regiões do Estado. Segundo ele, a região de Itajaí é uma das mais prósperas do Brasil e esse projeto vai fortalecer mais a economia local.

O novo distrito de inovação, com projeto feito pela Jurong, tem modelo de Cingapura. Consultorias de Barcelona e Portland, EUA, também colaboraram. Os projetos estão sendo feitos com investimento de R$ 8 milhões do governo de SC e R$ 800 mil dos municípios.

Em números

A região que compõe a InovAnfri tem 11 municípios: Itajaí, Piçarras, Penha, Navegantes, Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Portobelo, Bombinhas, Ilhota e Luiz Alves. Juntos, somam quase 650 mil habitantes, recebem cerca de 2 milhões de turistas no verão, têm um PIB de R$ 26,8 bilhões, duas universidades, sediam a 2ª maior região portuária do país e aeroporto internacional. Brusque também estuda aderir à InovAnfri. As estimativas são de que até 2040 empresas no distrito de inovação ofereçam 76 mil empregos diretos e atraiam, diariamente, público de 20 mil pessoas.

Mobilidade

O plano de mobilidade da InovAnfri feito pela empresa espanhola IDP prevê redução do uso de carros, crescimento do transporte coletivo e mais uso de bicicletas. Entre as grandes obras, propõe uma nova ponte sobre o rio Itajaí para suportar BRT, carros, ciclovia e calçada para pedestre. Há o projeto de um túnel entre a Praia Brava, de Itajaí, até a BR-101 e uma nova ligação entre Portobelo e Bombinhas.

Assista ao vídeo do futuro distrito de inovação de Itajaí. Você vai se surpreender:

http://migre.me/vMgdr

