Acif lança política de compliance, com código de ética e condutas a seguir



Uma das importantes iniciativas da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (Acif) neste ano em que encerrou as comemorações do centenário está o lançamento da política de compliance. O presidente da entidade, Sander DeMira, explica que são normas sobre conduta, valores e um código de ética a serem seguidos por todos que interagem com a entidade.



O que motivou a Acif a estabelecer uma política de compliance?

Um conjunto de justificativas inspirou a Acif a elaborar e adotar uma política de compliance. Existe um instituto que faz uma medição no mundo todo, é um mapeamento que aponta onde a corrupção e a falta de transparência são maiores. Na última avaliação, o Brasil ficou na 76ª posição entre 168 países. Na nota de zero a 10, o Brasil ficou com 3,8. Muitos vizinhos nossos foram melhor, entre os quais o Uruguai e o Chile. Uma pesquisa da consultoria Deloitte apurou que cerca de 55% das empresas brasileiras já tiveram problemas em função da falta de conduta, de ética e ocorrência de corrupção por parte de empregados, e 60% consideram a falta de ética um custo.

A corrupção no Brasil pesou nessa decisão?

Com a operação Lava-Jato e muitos outros problemas sendo investigados no Brasil, o povo tem clamado que é preciso recuperar os valores éticos. Além disso, os bancos de investimentos cobram juros mais baixos de quem tem política de compliance. A Acif tem esse papel de liderar e espelhar boas práticas a todos que nós influenciamos. Queremos servir como exemplo para que nossos associados, nas suas grandes, médias, pequenas e microempresas também possam ter um código de conduta, um código de ética. Nossa política indica como devem ser as relações com parceiros de negócios, colaboradores, diretoria e outros públicos. Outras associações e entidades interessadas podem adotar o modelo que elaboramos.

As empresas devem adotar essas normas?

Podem e devem ter uma política de compliance. Publicamos a Acif no portal da entidade e esperamos que seja seguida por todos que se relacionam conosco. Também constituímos um comitê para averiguar o cumprimento das normas na entidade.

Pode citar exemplos previstos nessa política?

Um é sobre presentes. Um colaborador da Acif pode receber de presente brindes promocionais como caneta, agenda. Mas não pode aceitar convite de um fornecedor para uma viagem ou um jantar. Isso pode macular um negócio no futuro prejudicando os interesses da entidade. Também entendemos, por exemplo, que dentro da associação não pode haver qualquer tipo de discriminação de raça, sexo e idade. Indicamos conduta contra o bullying e pela preservação do meio ambiente.

O que o manual diz sobre o relacionamento da Acif com partidos políticos?

Esse é um assunto importante. A nossa entidade é apartidária, não nos envolvemos com partidos políticos, mas liberamos e estimulamos nossos associados, diretores e outras pessoas a se envolver politicamente. Mas isso deve ser feito no âmbito privado. Líderes da Acif devem sempre defender os interesses da entidade e não da sua empresa. A entidade não faz doações a partidos políticos.

Como vocês vão trabalhar isso?

A política prevê que a gente escreva e divulgue as políticas que a gente espera ter com todos os nossos públicos. Também criamos um comitê de compliance que vai receber denúncias e pedidos de esclarecimentos sobre como as pessoas estão procedendo. Se tivermos problemas, esse comitê vai apurar e fazer uma recomendação. A diretoria executiva terá a palavra final.

Como foi 2016 para a Acif?

Foi muito difícil do ponto de vista das crises econômica e política. Mas o ano para a Acif foi muito bom em termos numéricos e em projetos. Finalizamos a comemoração do centenário, lançamos o projeto do nosso centro empresarial no Sapiens Parque e avançamos em projetos não contábeis. Um deles foi o trabalho do conselho que interagiu com candidatos visando o interesse da cidade. Outro foi a elaboração desse documento de compliance.

Acompanhe as publicações de Estela Benetti