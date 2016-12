Este é um mês especial para a Döhler, de Joinville, uma das maiores marcas têxteis do Brasil. A companhia da família do prefeito Udo Döhler completa 135 anos. Emprega hoje mais de 3 mil pessoas e tem um portfólio de 12 mil produtos para cama, mesa, banho, decoração e setores como o hoteleiro e o hospitalar. Bem administrada, tem resultados positivos apesar das dificuldades da economia.



Homenagem

A Dígitro Tecnologia, empresa da Capital que atua há 40 anos na área de telefonia e outras, realizou nesta se uma homenagem ao ex-reitor da UFSC, o visionário Caspar Erich Stemmer, fundador do curso de Engenharia Mecânica da UFSC. O novo auditório da companhia recebeu o nome do professor. Entre os presentes, o ministro da Ciência e Tecnologia Gilberto Kassab, Marcelo Stemmer, filho do reitor, o presidente do conselho da Dígitro, Milton Espindola,o presidente da Assembleia Gelson Merísio, e o secretário de Estado Desenvolvimento Econômico, Carlos Chiodini. A propósito, é atribuído a Stemmer a semente que impulsionou várias empresas mecânicas do Brasil e deu origem ao setor de TI da Capital.

Presentes de Natal

Este será mesmo o Natal de presentes mais baratos, especialmente cosméticos, confecções e calçados. O presidente da Federação das CDLs SC, Ivan Tauffer, disse que no caso das consultas ao SPC (vendas à prazo), há dias quem que os números são positivos, outros não. O presidente da Fecomércio, Bruno Breithaupt, explica que o desemprego e o freio ao crédito estão entre as maiores dificuldades do consumidor. Para Tauffer, falta confiança.

Refri regional

Forte no RS, onde atua há 90 anos, a Bebidas Fruki, de Lageado, estréia no mercado de Santa Catarina. Seus principais produtos são do Fruki Guaraná e a Água da Pedra. Aqui, disputará espaço com refrigerantes regionais como o Guaraná Pureza e o Max Wilhelm.

