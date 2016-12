Uma das empresas que fazem sucesso no mercado americano onde ingressou por meio do programa Exporta SC, do Sebrae, é a Decora, de Florianópolis. Após um ano e meio com atuação nos EUA, obteve crescimento de 500% no faturamento. Criada em 2012 por dois alunos da Udesc Esag dispostos a inovar no mercado da decoração, eles decidiram fazer ambientação de produtos de decoração para e-commerce e se destacaram.

- Nós pegamos a foto de um produto e colocamos ele em um ambiente bonito e em 3D para chamar a atenção do consumidor - explica Gustavo do Valle Pereira, um dos sócios, ao destacar que o Exporta SC foi um divisor de águas.

Na foto, o diretor Técnico do Sebrae/SC, Anacleto Ortigara (E), com o sócio da Decora, Rodrigo Griesi, quando a empresa recebeu a licença para usar a marca nos EUA.

90% dos clientes lá fora

Atualmente, 90% dos clientes da Decora estão no mercado americano. A empresa abriu com 4 empregados e agora tem 32. Para Anacleto Ortigara, diretor do Sebrae/SC, o exemplo da Decora é um estímulo a outros empreendedores. O Exporta SC ofereceu um sistema de incubadora de negócios pelo qual as empresas do programa puderam estabelecer sede em Fort Lauderdale, na Florida, EUA, e assim atuar como empresas americanas.

Missão a Nova York

Empresários do varejo catarinense embarcam no inicio de 2017 para Nova York. Em mais uma missão organizada pelo Senac/SC, vão conferir as últimas novidades do comércio no mundo, na maior feira do setor, a Retail¿s Big Show. Além de participar da feira, que tem exposição e um congresso, o grupo fará visitas técnicas ao varejo para ver como atuam as maiores empresas do setor no mundo. Esta será a 6º missão do Senac com foco em varejo e a 1ª voltada em atacado.

