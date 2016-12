Apesar de a SCGás destacar o fato de Santa Catarina ter a menor tarifa de gás natural do Brasil, os cerca de 100 mil consumidores do insumo vão ganhar um grande presente de Natal: uma expressiva queda dos preços. A partir de 1º de janeiro, a indústria pagará uma tarifa 25% menor, o comércio terá queda de 15,45%, o segmento residencial ganhará redução de 11,62%, e o gás veicular (GNV) cairá 25%. Os cortes na tarifa estão na resolução número 74/2016 de 14 de deste mês da agência reguladora do Estado, a Aresc, que autorizou repasse da parcela de recuperação a ser aplicada juntamente com a autorização do preço do gás e transporte nas tarifas.



A empresa explica que tecnicamente o novo valor do preço do gás e do transporte considera a aplicação da parcela de recuperação de – 0,1077 R$/m³ junto a atualização do custo projetado do gás e do transporte para o primeiro semestre de 2017 no valor de 0,6027 R$/m³, resultando no total em 0,4950 R$/m³. A partir do ano que vem, a tarifa de gás natural no Estado será reajustada com base no mecanismo da conta gráfica, com reajustes semestrais com base na variação cambial, para cima ou para baixo.

A queda da tarifa vai beneficiar mais de 100 mil consumidores, incluindo 232 indústrias, 10 mil residências e 91 mil usuários de gás natural veicular.

