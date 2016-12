O crescente reconhecimento de Santa Catarina nas áreas de inovação, pesquisa e desenvolvimento faz com que empresas de São Paulo aumentem suas apostas no talento de pesquisadores do Estado. Dos 19 projetos das duas unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação industrial (Embrapii) no Estado, na Fundação Certi e no laboratório Polo da UFSC, 13 foram firmados com indústrias paulistas. Juntos, somam R$ 43 milhões e representam 88% do total



A Embrapii na Fundação Certi foi credenciada em setembro de 2010. Desde aquela data, firmou oito contratos com empresas paulistas que somaram R$ 30 milhões. Entre os projetos estão a criação de uma plataforma inteligente de equipamentos de fototerapia neonatal e o desenvolvimento de um sistema para dispositivos móveis, com o objetivo de preparar pacientes para exame de tomografia computadorizada.

Na unidade Embrapii Polo, do departamento de Engenharia Mecânica da UFSC, são cinco projetos de SP voltados a tecnologias em refrigeração, totalizando R$ 12 milhões. Um deles avalia o desempenho termodinâmico de freezers para uso médico. Outro envolve pesquisa sobre processo de formação de geada em janelas de aviões com o objetivo de evitar esse problema.

- O bom desempenho demonstra que as unidades têm atuado de forma eficiente na prospecção de soluções inovadoras, além de certificar a confiança das empresas na capacidade técnica dos pesquisadores que atuam nas unidades em Santa Catarina – disse o presidente da Embrapii, Jorge Guimarães.

A estatal foi criada para incentivar a inovação na indústria em função do sucesso da Embrapa para o agronegócio. Mas o funcionamento é diferente. O custo é compartilhado. A Embrapii investe 1/3 e 2/3 são divididos entre a empresa e a instituição de pesquisa.

Focos de pesquisas

Cada unidade Embrapii em SC foca algumas áreas de pesquisa. Na Certi, são eletrônicos de consumo, eletrodomésticos, áreas aeroespacial e defesa. A Embrapii no Polo atua nas áreas de eficiência energética e impacto ambiental, conforto acústico, confiabilidade de componentes, avaliação e certificação.

Acompanhe as publicações de Estela Benetti