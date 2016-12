Apesar de Santa Catarina sofrer menos os impactos da recessão e registrar a menor taxa de desemprego do país, de 6,4%, o varejo estadual segue com queda de vendas e acredita que só será possível reverter à crise com a aprovação das reformas. Para o presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços de SC (Fecomércio), Bruno Breithaupt, há um grande problema político é preciso fazer um pacto pelas reformas.

— Precisamos fazer as reformas, o povo brasileiro espera que o Congresso discuta isso com muito afinco. Tem que ter um pacto social para que as reformas aconteçam mais rapidamente, caso contrário, o incremento do crescimento vai demorar mais — avalia Breithaupt.

O presidente da Federação das CDLs do Estado (FCDL/SC), Ivan Tauffer, afirma que o empresário do varejo ficou mais otimista com as últimas medidas anunciadas, mas o consumidor não, está retraído.

— O consumidor tem medo de perder o emprego, está segurando o dinheiro que tem temendo alguma coisa pela frente — afirma Tauffner.Segundo ele, as reformas são fundamentais para a retomada do crescimento e para a volta da confiança do consumidor.

Além da aprovação da PEC dos gastos e do encaminhamento da minirreforma trabalhista, que animam o setor privado, Tauffner diz que os empresários do comércio ficaram animados com a valorização do cadastro positivo e a proposta de poder voltar a diferenciar preços à vista com dinheiro e com cartão de crédito, o que também vai beneficiar consumidor.

O ano ainda não fechou, mas o varejo ampliado do Estado deve fechar 2016 com queda de 7% nas vendas frente a 2015, os serviços com recuo em torno de 10% e o turismo terá retração de 7,4%. As pesquisas do SPC apontam que as vendas a prazo vão cair 6% no ano.

Taxas de cartões

A possibilidade de praticar preços diferentes nas vendas com ou sem cartão de crédito, conforme propõe o governo, está em sintonia com a realidade do mercado. Segundo o presidente da FCDL/SC, Ivan Tauffner, as vendas por cartões geram um custo de 8% a 9% a mais ao lojista na comparação com vendas em dinheiro. Isto porque as taxas dos cartões variam de 2,5% a 7% e o lojista recebe o valor da venda apenas 60 dias depois.

Cadê os cortes

Desagradou geral a aprovação do projeto para renegociar as dívidas dos Estados sem prever contrapartidas de cortes de gastos. Um dos que criticam esse resultado é o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt.

— Enquanto nós, da iniciativa privada, estamos cortando na carne para sobreviver, os Estados, com dívidas imensuráveis, não querem fazer cortes. Eles não podem continuar gastando mais do que arrecadam. O governo deveria vetar o projeto aprovado — opinou Breithaupt.



